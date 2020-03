Il presidente del consiglio Conte ha diramato un messaggio alla Nazione in cui afferma che il primo obiettivo è contenere il contagio del coronavirus.

Nella serata del 4 marzo il presidente del consiglio Giuseppe Conte si è rivolto direttamente alla Naziona con un videomessaggio pubblicato sui social in cui spiega come in merito all’emergenza coronavirus il primo obiettivo del governo e delle istituzioni è quello di cercare di contenere il contagio: “Non è la prima volta che il nostro Paese si trova ad affrontare emergenze nazionali. Ma siamo un Paese forte, che non si arrende: è nel nostro DNA“.

Il premier ha poi spiegato i dettagli dell’epidemia in Italia: “Una certa percentuale di persone contagiate necessita di assistenza in terapia intensiva. Finché i numeri sono bassi, il Servizio sanitario nazionale può assisterli, ma in caso di crescita esponenziale non solo l’Italia ma nessun Paese al mondo potrebbe affrontare una situazione del genere”.