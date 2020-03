Il Governo ha approvato la chiusura di tutte le scuole e le università d'Italia fino a metà marzo: in arrivo il provvedimento definitivo ma il ministro Azzolina frena.

Il Consiglio dei Ministri, dopo aver valutato la gravità dell’emergenza coronavirus, ha approvato la chiusura di tutte le scuole e le università. La disposizione rimane valida per tutta l’Italia fino a metà marzo 2020. Lo si apprende dal Consiglio dei Ministri convocato per mercoledì 4 marzo. Sulla base delle argomentazioni presentate dalla commissione scientifica, che nella serata di martedì aveva approvato le prime misure di contenimento del Covid-19, è stata decisa la chiusura totale degli edifici scolastici. Il provvedimento parte da giovedì 5 marzo in tutta Italia. La ministra Azzolina ha comunque specificato che il governo ha chiesto un ultimo consulto al comitato tecnico-scientifico prima di prendere una decisione definitiva.

Governo, approvata chiusura delle scuole

Lo si apprende dal Consiglio dei ministri convocato dal premier Conte nella mattinata di mercoledì 4 marzo. Il premier ha specificato che il provvedimento parte da giovedì 5 marzo 2020.

Nel pomeriggio di mercoledì, Conte incontra le parti sociali per definire i dettagli della misura resa necessaria dal continuo espandersi dell’epidemia di coronavirus in Italia. In particolare, occorre discutere le modalità con le quali applicare la didattica a distanza e valutare quali costi sociali possa avere questa misura. Al fine di coordinare il rapporto con le Regioni, è opportuno definire un ordine nazionale. Il compito è stato affidato al ministro Francesco Boccia. Inoltre, Lucia Azzolina – ministro dell’Istruzione – dovrà dare proporre un meccanismo di salvataggio dell’anno scolastico.

La frenata del Ministro

Dopo pochi minuti però è arrivata la frenata della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina: «Nessuna decisione sulla chiusura delle scuole è stata presa», ha dichiarato ai cronisti davanti a Palazzo Chigi. «Abbiamo chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico. Decideremo nelle prossime ore».