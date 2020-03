Il nuovo Coronavirus minaccia anche l'ex Premier Silvio Berlusconi, per il quale si sta valutando una quarantena.

L’epidemia dovuta al Coronavirus, dimostrandosi spaventosamente democratica, potrebbe fare anche vittime illustri, come il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che, in là con gli anni e da tempo alle prese con piccoli problemi di salute, è considerato particolarmente a rischio. Lo ha comunicato il numero due del partito fondato dal Cavaliere, Antonio Tajani.

Coronavirus, Berlusconi è a rischio

“I medici hanno ordinato al presidente Berlusconi di stare in condizioni di sicurezza anti-contagio“, dice Antonio Tajani, dopo aver partecipato alla conferenza stampa unitaria del centrodestra sull’emergenza Covid19. “Berlusconi è con la figlia Marina in Provenza. Ieri ha partecipato alla riunione di centrodestra in collegamento telefonico con Salvini e Meloni per parlare delle proposte concrete e unitarie contro l’emergenza Covid-19. Poi si è collegato con la riunione tecnica fatta da Fi sempre ieri (giovedì 5 marzo ndr) sugli aspetti economici dell’emergenza e stamane ci siamo sentiti a lungo prima della conferenza stampa al Senato”.





Intanto il Coronavirus continua a diffondersi in tutto il mondo.

Una situazione che ha costretto l’Oms a decretare l’emergenza globale. In Italia la situazione continua ad aggravarsi. Risultano infatti oltre 3.800 i casi totali registrati. Si sono contate anche 148 vittime (molte delle quali con patologie pregresse), e solo 414 pazienti sono guariti. L’Iss ha analizzato e diffuso un identikit delle vittime per coronavirus in Italia, sottolineando i pazienti più a rischio, tra questi rientrano profili simili a quello di Silvio Berlusconi.