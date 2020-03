Nicola Zingaretti, il segretario del Partito Democratico è risultato positivo ai test per coronavirus: in un video su Facebook il suo messaggio.

Con un messaggio pubblicato su Facebook Nicola Zingaretti ha confermato la positività al test per coronavirus. “I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19 – ha scritto sui social -. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto!”. Anche la famiglia del governatore del Lazio è stata sottoposta agli opportuni controlli, mentre il segretario del Pd si trova in isolamento domiciliare.

Coronavirus, Nicola Zingaretti positivo

Dopo l’annuncio della positività al coronavirus di uno degli agenti della scorta di Matteo Salvini, Nicola Zingaretti ha annunciato: “Sono positivo al Covid-19”. Pubblicando un video sul suo profilo Facebook, il segretario del Partito Democratico ha rassicurato tutti dicendo: “Sto bene, ma dovrò rimanere in casa per i prossimi giorni”.

“Ho sempre detto: niente panico, combattiamo”, prosegue il governatore del Lazio nel video.

“E proprio adesso mi attengo alle raccomandazioni della scienza”. Poi ribadisce: “Sto bene e quindi è stato scelto l’isolamento domiciliare. Sto a casa e continuerò da casa a seguire quello che potrò seguire. Anche la mia famiglia sta seguendo i protocolli previsti e la Asl sta contattando le persone che sono state più vicine al lavoro, per i colloqui e le verifiche del caso”.

Infine, il governatore del Lazio ha concluso: “Ho informato il vicepresidente Leodori e il vicesegretario del Pd Orlando, che seguirà tutte le attività politiche. Coraggio a tutti e a presto!“.