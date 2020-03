Coronavirus, sinnaco di Firenze Nardella in autoquarantena volontaria.

Il Coronavirus contagia anche gli alti palazzi. Dopo la notizia della positività del segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, potrebbe risultare affetto da Coronavirus anche il Sindaco di Firenze Dario Nardella. Ora il primo cittadino del capoluogo toscano risulta essere in autoquarantena volontaria. Il sindaco di Firenze è stato, infatti, tra coloro che nei giorni scorsi ha incontrato Zingaretti.

Coronavirus a Firenze, Sindaco Nardella in quarantena

“Rimarrò a casa per 15 giorni per motivi di precauzione – ha spiegato Nardella in un video postato sui social -. Sono in contatto con la Asl e non ho sintomi, lavoro da casa per seguire la città. Siamo responsabili della nostra salute e di quella degli altri anche quando stiamo bene. Stiamo combattendo una battaglia difficile ma alla fine ci rialzeremo tutti insieme”.

La stessa decisione è stata presa anche dalla sindaca di Empoli Brenda Barnini, che è anche responsabile welfare della segreteria nazionale del Pd: “Appena ho visto il video ho chiamato le autorità sanitarie competenti dal momento che otto giorni fa ho partecipato ad una riunione insieme al segretario.

La distanza a cui ci siamo trovati era ben superiore a quella di sicurezza e non ho nessun sintomo, pertanto l’unica cosa che devo fare e che farò sarà quella di rimanere per qualche giorno a casa per precauzione. Forza segretario e grazie per la pacatezza che mantieni anche in questa circostanza, a leggere alcuni commenti degli haters sulla rete alla notizia del contagio di Nicola Zingaretti da Coronavirus mi viene da dire che ce lo meritiamo questo virus. Come genere umano abbiamo raggiunto un livello che fa veramente schifo”.