Sposato con Cristina Berliri, Nicola Zingaretti ha avuto da lei due figli: chi sono e che cosa fanno?

Della vita privata del segretario dem e Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti non si sa molto, ma abbastanza per dire che è sposato con Cristina Berliri da cui ha avuto due figli. Si tratta di Flavia e Agnese, rispettivamente di 14 e 18 anni.

Nicola Zingaretti: chi sono i figli

Dalle poche informazioni note, si sa che la più grande sembrerebbe intenzionata a prendere la strada del padre ed entrare in politica. I suoi primi passi li sta infatti muovendo al Liceo Mamiani che frequenta dove a novembre 2019 è stata eletta rappresentante degli studenti insieme ad altri tre ragazzi. Una scuola dove hanno iniziato a muovere i primi passi anche politici del calibro di Altiero Spinelli. Lo stesso Nicola Zingaretti si è gettato nell’ambito proprio all’età di 17 anni.

Nulla si sa invece di Flavia, nemmeno l’indirizzo scolastico che ha scelto per proseguire i suoi studi.

Per il segretario del Partito Democratico vengono prima di tutto. Così si era espresso in un’intervista: “Non esiste che io non vada ad una loro recita scolastica perché ho un appuntamento istituzionale“. Le due vivono, insieme a padre e madre, nel rione romano di Prati, poco distante da Città del Vaticano.





Dopo la notizia della positività di Zingaretti al coronavirus, è molto probabile che i medici le sottoporranno a tampone per verificare se le abbia contagiate. La prassi prevede infatti verifiche su tutti i contatti più stretti e ravvicinati con la persona infetta: nel suo caso si tratta dei familiari e delle persone con cui aveva avuto incontri ravvicinati negli ultimi tempi.

Non è escluso poi che debbano stare in auto isolamento per quattordici giorni.