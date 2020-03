Nicola Zingaretti ha annunciato di essere positivo al Coronavirus, Vittorio DI Battista lo insulta.

Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti ha annunciato, su Facebook, di essere affetto da Coronavirus, ma di stare bene. Attorno a lui si è stretta attorno tutta la politica, a cominciare dagli esponenti del suo stesso partito, i quali gli hanno augurato pronta guarigione. Stesso atteggiamento anche dai principali avversarsi, come la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni o il leader della Lega Matteo Salvini.

Zingaretti colpito da Coronavirus

Chi, però, non ha avuto messaggi incoraggianti è stato il padre di Alessandro Di Battista, Vittorio. Anzi, quest’ultimo è passato ai messaggi passivo aggressivi. Prendendo in prestito una canzone di Iva Zanicchi – la famosa Zingara, presentata al Festival di Sanremo nel 1969 – ha scritto un post allusivo. “SAN REMO 1969 – ha scritto sui social network -. Prendi questo virus, zingaro. E poi dimmi che destino avrai’.

Di Riccardi e Albertelli. Cantano Iva Zanicchi e Nicola di Bari”.

Vittorio Di Battista comunque si trova in buona compagnia. In seguito all’annuncio di Zingaretti, sui social network si è scatenata la solita “cortesia” dei leoni da tastiera, o haters. Molti ne hanno approfittato per insultarlo, augurandosi la sua morte e rinfacciandogli le sue politiche anti-razzismo e pro-accoglienza. Infatti, Zingaretti, prima che il virus arrivasse in Italia, aveva lanciato una serie di messaggi dicendo a tutti di stare tranquilli e di “restare umani”, condannando inoltre episodi di intolleranza nei confronti delle comunità cinesi italiane.