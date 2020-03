Il premier Conte dona speranza agli italiani: "Non so fare previsioni su quando usciremo da questa situazione, ma ce la faremo".

Non è possibile prevedere la durata dell’epidemia, né i numeri di diffusione del contagio da coronavirus, ma il premier Conte dona speranza agli italiani. “Non so quando finirà, ma ce la faremo“. Anche il presidente del Consiglio, inoltre, ha fatto il tampone per verificare le sue condizioni di salute: “Ho fatto il tampone – ha detto -, è negativo“. Mentre il segretario del Pd, la sua segretaria, il prefetto di Lodi, il presidente del Piemonte e molte cariche politiche hanno contratto il virus, occorre continuare ad attenersi alle prescrizioni del comitato scientifico. L’invito e l’appello di tutti i virologi è quello di restare in casa per evitare l’allargamento del contagio.

Coronavirus, Conte dona speranza

In un’intervista a Repubblica, il premier Conte dona speranza agli italiani sull’emergenza coronavirus: “Non so fare previsioni su quando usciremo da questa situazione, siamo di fronte ad un virus nuovo”.

Tuttavia, ha poi voluto ribadire i due obbiettivi da perseguire: “contenere la diffusione del virus e potenziare le strutture sanitarie“. A questo scopo è pronta l’assunzione di nuovi medici e infermieri, nonché il richiamo del personale in pensione.

In questa direzione volgerebbero infatti le misure previste dal decreto firmato nella notte fra sabato 7 e domenica 8 marzo. La Lombardia e altre 14 province si chiudono per cercare di contenere nelle zone più colpite il virus. Per chi on rispetta i divieti, ha poi chiarito il premier “sono previste sanzioni, come previsto dal codice penale”. Poi il premier ha voluto lanciare un appello agli italiani: “Dobbiamo fidarci degli scienziati, manteniamo la distanza di un metro, evitiamo baci, abbracci, strette di mano, rispettiamo le altre regole”.





Sul possibile rinvio delle elezioni regionali a causa del coronavirus Conte ha risposto che “al momento non sussiste uno scenario di questo tipo”.

Infine, dopo le positività di Nicola Zingaretti e del presidente del Piemonte, Conte ha confessato: “Anche io ho fatto il tampone, il risultato è stato negativo”.