Piccola gaffe per il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Durante la conferenza del 9 marzo una giornalista rifiuta di usare il microfono e in sala scende il gelo.

Il microfono e la gaffe di Conte

Nella tarda serata di lunedì 9 marzo, il premier Conte ha tenuto una conferenza cruciale per il contenimento del Coronavirus. Quest’ultimo ha dichiarato di aver firmato un nuovo decreto che allarga la “zona rossa” a tutta l’Italia, nessuna regione esclusa. Vengono inasprite le misure restrittive: in questo momento rimanere a casa è l’unico reale rimedio per bloccare la diffusione del COVID-19. Il provvedimento estende infatti le misure già presenti sull’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020, vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Il blocco è totale anche per gli eventi e le manifestazioni sportive.

Durante la conferenza stampa però il presidente si rende protagonista di una piccola gaffe. Terminato il suo intervento lascia la parola ai giornalisti presenti in sala e una donna chiede “Posso fare una domanda senza microfono?”. Conte controbatte subito “Eh ma io rispondo con il microfono o no? Lei fa la domanda senza microfono…” ma viene interrotto dalla reporter che prontamente commenta “È il microfono che ci passiamo tutti quanti e quindi meglio senza”. Gelo in sala. Il premier alza la mano, in segno di scuse, e concede la parola con un semplice “Ah lo fa per… si chiaro” .





La scelta di non toccare il microfono, da parte della giornalista, è stata molto significativa.

Dobbiamo fare attenzione anche alle azioni più banali e questo, dopo la gaffe fatta, è chiaro anche al presidente Conte.