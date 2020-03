Conte ha annunciato lo stanziamento di 25 miliardi per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economica portata dal coronavirus.

“Non è il momento di guardare ai decimali delle regole – ha detto Gentiloni -, è il momento di guardare ai posti di lavoro, al sistema sanitario, alla liquidità delle imprese, al futuro delle nostre economie”. Il premier Conte, infatti, ha annunciato lo stanziamento di 25 miliardi di euro per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica portata dal coronavirus.

Conte: “Stanziamento 25 miliardi per coronavirus”

“Abbiamo appena deliberato lo stanziamento di una somma straordinaria, 25 miliardi, consapevoli delle difficoltà che il Paese sta affrontando per questa emergenza”. Così ha detto il premier Conte in una conferenza stampa da Palazzo Chigi (a margine del Cdm) rispetto all’emergenza coronavirus. “Venticinque miliardi – ha spiegato – di disponibilità finanziarie da non utilizzare subito ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà che stiamo affrontando per un’emergenza che è sia sanitaria sia economica e ha un importante impatto sociale”.

Queste risorse, ha poi aggiunto il premier, saranno inserite “in parte nel primo decreto che sarà approvato probabilmente venerdì e dovrebbe grosso modo avere a disposizione 12 miliardi”.

Le altre, invece, “costituiscono una riserva per possibili futuri interventi, da realizzare in un quadro europeo”.

Sulla possibile chiusura delle attività commerciali in Lombardia, invece, Conte ha chiarito che “non c’è alcuna chiusura da parte del Governo a eventuali misure più restrittive”. Al tempo stesso, però, ha avvertito, “stiamo attenti: non affidiamoci a reazioni e istanze emotive, dobbiamo seguire un percorso, con un comitato tecnico scientifico che ci deve guidare”.