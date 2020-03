Silvio Berlusconi si trova a Nizza: i medici gli hanno consigliato di mettersi al sicuro dal coronavirus.

Per cercare di fuggire al contagio da coronavirus, Silvio Berlusconi si è rifugiato nella villa della figlia Marina situata a pochi chilometri da Nizza. La residenza si trova in particolare a Châteauneuf-de-Grasse, Valbonne, in Provenza.

Coronavirus: Berlusconi a Nizza

Si tratta di una villa di metà Ottocento con centomila metri quadri di terreno di cui la figlia del Cavaliere è proprietaria. Stando a quanto riportato da Antonio Tajani, l’ex premier si troverebbe qui su consiglio dei medici. “Gli hanno detto di stare in sicurezza anti contagio“, aveva spiegato il numero due di Forza Italia. Secondo alcune voci con lui ci sarebbe anche Marta Fascina, deputata eletta tra le fila del suo partito che si vocifera essere la sua nuova fiamma dopo la rottura con Francesca Pascale.

La lontananza dalla sua Arcore e da Roma non gli impedisce comunque di seguire tutti gli sviluppi sull’emergenza coronavirus e di dare i suoi contributi.

Prima che le opposizioni parlassero con Conte riguardo le misure economiche da adottare, ha infatti partecipato alla riunione con Salvini e Meloni in collegamento telefonico. Si è inoltre sintonizzato sempre in maniera telematica per prendere parte alle riunioni tecniche fatte da Forza Italia.





Al momento a fare le sue veci c’è il vice Presidente Antonio Tajani, che ha comunque spiegato di essere in costante contatto con lui. Le sue idee e proposte vengono inoltre quotidianamente pubblicate sui suoi canali social e anche lui, come tutto il centrodestra, si è dichiarato favorevole alla chiusura totale degli esercizi per limitare i contagi con la sola garanzia dei servizi essenziali.