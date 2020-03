Matteo Renzi ha invitato gli inglesi a non commettere gli stessi errori che ha fatto l'Italia rispetto all'emergenza coronavirus.

Matteo Renzi è stato intervistato dalla Cnn e ai microfoni ha avvertito la popolazione: sul tema coronavirus è bene evitare gli errori commessi dall’Italia. In particolare, molti Paesi europei sembrano sottovalutare un’emergenza che lentamente provoca un numero sempre maggiore di contagi. Occorre, secondo il leader di Italia Viva, agire in fretta. Le parole di Renzi, però, hanno scatenato la polemica.





Coronavirus, Renzi alla Cnn

“Molte persone decisero la scorsa settimana in Germania, o in Francia o nel Regno Unito di andare al teatro, ad esempio, o al museo perché la reazione è stata ‘non preoccuparti, andiamo a teatro!'”. Sono queste le prime parole di Matteo Renzi alla Cnn, mentre cerca di mettere in guardia i Paesi europei sull’emergenza coronavirus. “Queste sono ottime reazioni di fronte a un attacco terroristico – ha proseguito Renzi -, ma quando c’è un virus occorre evitare di stare in luoghi pubblici“.

A tale scopo in Italia sono state adottate stringenti misure che hanno condotto fino alla chiusura delle attività non essenziali.

L’atteggiamento di molti Paesi europei, secondo Renzi, potrebbe provocare una situazione insostenibile: per questo motivo ha lanciato il suo appello. “Non perdete tempo: l’Italia ha perso tempo ed è stato un errore“.

Le reazioni

Inutile dire che sui social è scoppiata una gogna mediatica contro l’interista del leader di italia Viva, accusato per la sua pronuncia discutibile.