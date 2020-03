Terzo parlamentare positivo al Coronavirus, si tratta dell'ex ministro dello sport Luca Lotti.

Dopo Edmondo Cirielli di Fratelli d’Italia e Claudio Pedrazzini, ora nel Misto, vi è un terzo parlamentare positivo al Coronavirus, si tratta dell’ex ministro dello sport Luca Lotti.



Luca Lotti positivo al Covid 19

L’ex ministro dello Sport Luca Lotti, Pd, ha annunciato di essere risultato positivo al test del Coronavirus. A tal proposito ha affermato: “Vi dico subito che sto bene, sono a casa e qui resterò fino a quando tutto questo sarà passato. Vorrei ringraziare i medici e tutto il personale sanitario che sta svolgendo un lavoro davvero straordinario”.

Per poi aggiungere: “Mi sono attenuto a tutte le norme, restando a casa ed evitando il più possibile contatti con le altre persone e gli spostamenti (a parte ovviamente il giorno in cui mi sono recato in Parlamento per approvare un provvedimento necessario per dare un aiuto concreto a famiglie e imprese).

Questo per dirvi quanto sia micidiale questo virus e quanto sia importante, anzi doveroso che ognuno faccia la propria parte per tutelare gli altri; innanzitutto le persone più deboli, i nostri figli e i nostri nonni”.





Per poi concludere: “Mai come in questi giorni dobbiamo essere tutti orgogliosi di essere italiani e ricordarci che le scelte di oggi di ciascuno di noi possono cambiare il futuro del nostro Paese. E allora, con ancora più forza vi dico seguite tutte le indicazioni, restate a casa e sono sicuro che andrà tutto bene”.