Nicola Zingaretti, positivo al coronavirus, rassicura circa le proprie condizioni e lancia un appello agli italiani.

Il segretario del PD Nicola Zingaretti, risultato positivo al coronavirus, in una diretta Facebook ha voluto rassicurare gli elettori sulle proprie condizioni: ha spiegato che sta meglio, dopo aver avuto la febbre alta per alcuni giorni. Nessun ricovero ospedaliero, dunque, ma si appella agli italiani: “Non è ancora finita”.

Coronavirs, le condizioni di Zingaretti

Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e segretario del Partito Democratico è risultato positivo al coronavirus. Dopo dieci giorni di isolamento a casa annuncia di stare meglio e che non ha avuto bisogno del ricovero. “Ciao a tutte e a tutti, sono ancora in isolamento domiciliare, ho avuto un paio di giorni di febbre alta e ora sto un po’ meglio. – dice Zingaretti tramite una diretta Facebook – Ho iniziato la terapia antivirale e combattiamo. Volevo dire di nuovo grazie a tutti gli operatori e le operatrici della sanità che stanno dando il massimo in questo momento e grazie alla squadra della Regione.

Nel Lazio stiamo rafforzando la rete per essere pronti a ogni evenienza. Lo so che è dura, continuiamo a stare a casa, ma è importante sapere che siamo tutti impegnati per vincere questa sfida”.





L’appello ai cittadini

Oltre a spiegare la sua situazione di salute, Nicola Zingaretti ne ha approfittato dei social anche per lanciare un appello a tutti gli italiani su Twitter: “Attenzione! Faccio un appello a tutti i cittadini. Non abbassiamo la guardia. Rimaniamo a casa. Siamo in piena emergenza e bisogna ancora tenere duro. Rispettiamo le regole, prima di tutto rimaniamo in casa. Ce la faremo, ma non è finita“. Zingaretti on è il solo volto noto a essere positivo al covd-19. Nel mondo della politica sono stati colpiti dal virus anche Alberto Cirio ed i deputati Edmondo Cirielli e Claudio Pedrazzini.