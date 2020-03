Il ministro dei Trasporti Paola De Micheli non esclude una possibile proroga delle misure di contenimento del coronavirus oltre il 3 aprile.

“Non escludo” di estendere i provvedimenti oltre il 3 aprile: così ha dichiarato la ministra dei Trasporti Paola De Micheli nel suo intervento su Rai 3. “Valuteremo sulla base dei numeri”, ha aggiunto. “Sono valutazioni che faremo nei prossimi giorni ma non lo escludo”. Poco prima, anche l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera aveva annunciato una possibile estensione delle misure o un loro inasprimento. Tutto ciò, però, qualora entro domenica la curva dei contagi non dovesse rallentare.

Paola De Micheli sul coronavirus

Il governo pensa di estendere le misure varate nel decreto di contenimento del coronavirus oltre il 3 aprile: Paola De Micheli non esclude la possibilità. Lo ha detto in un suo intervento ad Agorà, su Rai 3. “Valuteremo sulla base dei numeri”, ha detto la ministra, specificando che “sono valutazioni che faremo nei prossimi giorni ma non lo escludo”.

Poco tempo prima la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina aveva assicurato che l’anno scolastico non verrà prorogato nonostante l’emergenza e che si sta valutando la modalità con la quale svolgere gli esami di stato.

Nel frattempo, però, Sergio Mattarella ha firmato il decreto Cura Italia contenente misure a sostegno di famiglie e imprese in piena emergenza.

Coronavirus in Lombardia

Mentre in Lombardia i numeri non sembrano dare tregua agli ospedale ormai carichi e al collasso, l’assessore al Welfare Gallera ha annunciato un ultimatum. Se entro domenica i contagi non caleranno un minimo, “valuteremo l’introduziona di misure più rigide“.