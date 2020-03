Ha fatto discutere la presunta foto di Rocco Casalino mentre fa jogging in pieno centro a Roma con il fidanzato senza indossare la mascherina.

In piena emergenza coronavirus, Rocco Casalino avrebbe deciso di uscire per le vie di Roma con il fidanzato per fare jogging. Rimane un giallo lo scatto che pare mostrare il portavoce del premier senza mascherina molto vicino al fidanzato Marco, nonostante le disposizioni dettate da Conte.

Rocco Casalino: jogging a Roma?

Immortalati in via Cola de Rienzo, quartiere Prati, sembrerebbero proprio Rocco Casalino e il fidanzato Marco a fare jogging a Roma senza protezioni in una situazione di piena emergenza.

Il comportamento non viola le disposizioni del premier, per le quali è consentita la boccata d’aria o lo sport all’aria aperta. Tuttavia, la vicinanza tra i due potrebbe rivelarsi pericolosa. Sul sito della Presidenza del Consiglio si legge inoltre che “tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone”. Distanza che però, in questo caso, pare non essere rispettata. Il tutto, com’era prevedibile, ha fatto scoppiare la polemiche sui social. Casalino sarebbe il soggetto immortalato con una felpa blu. Il portavoce è così immediatamente finito nel mirino di molti utenti proprio per il ruolo che riveste nelle istituzioni.

Tuttavia non è nemmeno possibile confermare che si tratti veramente del portavoce del premier.

Lo scatto infatti è molto sfocato e deriva forse dal frame di un video. Inutile dire che anche il fatto che stiano facendo jogging o una semplice passeggiata rimane un dubbio irrisolto.