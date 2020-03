Continua l'emergenza coronavirus e su una possibile riapertura delle scuole parla la Ministra dell'Istruzione.

La ministra dell’Istruzione Azzolina in piena emergenza coronavirus boccia la possibile riapertura delle scuole. “Penso che si andrà nella direzione che ha detto stamane il presidente Conte di prorogare la data del 3 aprile ma in questi giorni, che sono cruciali, invito tutti alla massima responsabilità“. Ha spiegato ai microfoni di Sky Tg24.

Coronavirus, verso il no alla riapertura delle scuole

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, a proposito delle misure prese per contrastare la diffusione del coronavirus ha sostenuto che per la riapertura delle scuole oggi “non è possibile dare un’altra data”. “Tutto – ha continuato – dipende dall’evoluzione di questi giorni, dallo scenario epidemiologico. Riapriremo le scuole solo quando avremo la certezza di assoluta sicurezza”. Sull’allungamento dell’anno scolastico nessun dubbio: “Tutto dipende da come andrà la didattica a distanza perché se funzionerà non serve allungare l’anno scolastico”.

Per quanto riguarda la maturità: “Gli esami di Stato saranno seri ma indubbiamente dovranno tenere in considerazione il momento difficilissimo che stanno attraversando i nostri studenti e il nostro paese.

Sicuramente verrano prese delle misure per i nostri studenti che dovranno affrontare l’esame di Stato, e anche queste misure dipenderanno da quanto tempo ancora resteranno chiuse le scuole”.





La ministra ha poi ribadito: “Al momento non mi sento di dare anticipazioni ma voglio tranquillizzare i ragazzi dicendo che noi stiamo pensando a diversi scenari possibili e che apprezzo tantissimo i documenti che le Consulte degli studenti mi hanno inviato, li ho letti attentamente. Gli studenti stanno dimostrando grandissima maturità. Quei documenti li terrò in seria considerazione quando decideremo come dovranno essere fatti gli esami di Stato”.