Vittorio Sgarbi lancia il suo sfogo contro il premier Giuseppe Conte sul tema della gestione dell’emergenza coronavirus. Fin da subito, il critico ha sottolineato come in Italia venga dato troppo peso a un’emergenza che di fatto, sostiene Sgarbi, non esiste. Sul suo profilo Twitter, quindi, lancia un attacco ai metodi di comunicazione del premier, che sono stati presi di mira anche da alcuni leader delle opposizioni.

Sgarbi contro Conte

Non si è risparmiato alcuna critica Vittorio Sgarbi nel suo sfogo contro il premier Giuseppe Conte e su come quest’ultimo abbia scelto di fronteggiare la pandemia. “Conte ha rotto i cogl*** con queste dirette Facebook – ha esordito il critico sottolineando i mezzi scelti dal Presidente del Consiglio per comunicare con i cittadini -. Vogliamo capire dove si sta andando, cosa si sta facendo, chi lo sta facendo – ha proseguito ancora Sgarbi -.

Basta annunci da pompe funebri o da libro cuore“.

Non si tratta, però, dell’unica critica ricevuta per i mezzi scelti per le comunicazioni. Infatti, anche le opposizioni avevano criticato le modalità poco chiare di riferimento delle novità e dell’annuncio dei decreti ai cittadini.