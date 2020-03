Secondo gli ultimi sondaggi politici, il premier Conte è il leader più gradito: il 51% degli italiani è soddisfatto del suo operato.

Gli ultimi sondaggi politici realizzati da Ixé e commissionati da Cartabianca su Raitre mostrano un’ulteriore crescita del Pd, che si avvicina sempre più alla Lega. I dem si attestano infatti attorno al 22,9% guadagnando quasi mezzo punto rispetto alle settimane precedenti (si trovavano al 22,5%). La Lega, invece, scende di mezzo punto e si ferma al 26,5%. Male Italia Viva che perde qualche decimo di punto. Per quanto riguarda i leader, infine, il sondaggio ha rivelato che è Giuseppe Conte il più apprezzato dagli italiani.





Sondaggi, Conte leader più apprezzato

Per la terza settimana consecutiva, i sondaggi politici rivelano un accorciamento delle distanze tra il Partito Democratico e la Lega, ormai a pochissimi punti di differenza. Nel dettaglio, il partito di Nicola Zingaretti si attesta attorno al 22,9% (con un aumento di 0,4 rispetto alla scorsa settimana), mentre la Lega scende al 26,5% (perde 0,5 rispetto alla precedente rilevazione).

Per quanto riguarda, invece, gli altri partiti: il Movimento 5 stelle cresce leggermente portandosi al 15,1%. Fratelli d’Italia passa dal 13% al 12,7% e perde quindi uno 0,3 rispetto alle precedenti settimane. Forza Italia cresce e si attesta al 7%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi perde ancora e passa dal 2,4% all’attuale 2,2%. In questo modo l’ex premier viene superato dalla Sinistra (3,5%) e da +Europa (2,6%).

Ma il dato che emerge in misura maggiore dai sondaggi Ixé è quello relativo ai leader più apprezzati dagli italiani: il 51% (in aumento rispetto al 45% delle scorse settimane) degli intervistati ha scelto Giuseppe Conte. Al secondo posto si riconferma, invece, Giorgia Meloni con il 36% delle preferenze. Mentre il terzo posto se lo aggiudica il leader della Lega, Matteo Salvini, con il 32%, tallonato nuovamente da Nicola Zingaretti (31%). Ultimo posto, infine, per Matteo Renzi che si ferma al 13% dei consensi.