La carriera dell'assessore al Welfare Giulio Gallera: gli esordi, la militanza tra i forzisti, la vita privata e gli hobby dopo il lavoro.

Chi è Giulio Gallera, attuale assessore al Welfare della Regione Lombardia e uno dei volti più noti ai tempi dell’emergenza coronavirus? Originario di Milano, si è laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi del capoluogo lombardo, è sposato ed ha due figli. Nel 1998 ha superato l’esame di professione forense alla Corte d’Appello iscrivendosi all’Albo degli Avvocati di Milano.

Chi è Giulio Gallera

Di professione fa l’avvocato ed è militante di Forza Italia. Nel 1990 è stato eletto consigliere a Milano e nel 1994 è tra i fondatori del partito di Silvio Berlusconi. Sempre con gli azzurri nel 1997 viene eletto per la prima volta consigliere comunale a Milano, riconfermato nel 2011. Dal 2001 al 2006 ricopre la carica al Decentramento Territoriale, Rapporti con il Consiglio Comunale, Servizi Funebri ed Anci.

Non solo politica nella vita di Gallera: dal 2007 al 2010 è Presidente di Fiera Milano Food System Spa, ovvero la Società leader in Italia nel mercato della ristorazione fieristica.

La carriera in Regione Lombardia

Nel 2012 Giulio Galleria passa in Regione Lombardia e viene eletto Consigliere Regionale.

Prima della nomina al Welfare, Giulio Gallera nel 2013 è stato rieletto Consigliere Regionale della Lombardia, nello stesso anno diventa Presidente della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente di Milano. Da dicembre 2014 è Sottosegretario di regione Lombardia con Delega ai rapporti con le città Metropolitane al coordinamento dei Progetti Speciali Afferenti allo stesso territorio.

Nel 2016, essendo il più votato in assoluto alle elezioni, viene chiamato da Attilio Fontana che lo nomina assessore al Welfare.

La sua grande popolarità, alimentata anche dall’emergenza coronavirus che lo vede impegnato in prima linea con le dirette ed aggiornamenti, lo rende anche uno dei papabili per la ricostruzione di Forza Italia. Si vocifera anche la possibilità di una sua candidatura come sindaco di Milano.





Il tempo libero

Giulio Gallera nonostante i ruoli istituzionali che ricopre, non si preclude del tempo libero con la famiglia ed i suoi hobby.

“Sono un amante dello sport – spiega – Mi piace correre, da anni partecipo alla Stramilano e ad altre gare podistiche amatoriali, non perdo occasione per vestire la maglia della squadra di calcio di Palazzo Marino o per godermi una bella discesa su un paio di sci. Ma la mia più grande passione, insieme alla politica è il Milan, da sempre la mia squadra del cuore”.