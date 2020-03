L'ex Ministro Kyenge è tra i medici che presteranno assistenza domiciliare ai pazienti affetti di coronavirus nel comune di Montegrotto Terme.

Cécile Kyenge è tra i medici reclutati per iniziative di assistenza a pazienti positivi al coronavirus, ma in isolamento domiciliare. L’ex ministro è stata contattata dall’Usl 6 Euganea di Padova e inizierà il servizio il 27 marzo 2020.

Coronavirus, Kyenge partecipa a iniziativa di assistenza

L’ex Ministro dell’Integrazione Cécile Kyenge è tra i medici arruoli dall’Usl 6 Euganea di Padova nelle nuove unità speciali di continuità assistenziale per l’assistenza domiciliare dei pazienti affetti da coronavirus che non necessitano di ricovero ospedaliero.

Kyenge ha alle spalle una formazione come medico, specializzato in chirurgia oculistica. Tornerà dal Belgio, dove vive, per prestare servizio nel comune di Montegrotto Terme, uno dei quattro comuni individuati dall’Uls 6 per attivare il nuovo servizio.

L’incarico avrà inizio effettivo il 27 marzo 2020 e durerà tre mesi, prorogabile per altri mesi, e comunque non oltre il termine dell’emergenza sanitaria.

Tramite il suo staff, l’ex Ministro ha confermato la sua disponibilità a seguire i pazienti di Montegrotto; ha successivamente dichiarato di non voler rilasciare ulteriori commenti su questa scelta.