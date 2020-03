Il ministro dell'Istruzione Azzolina annuncia una proroga per le scuole, che resteranno chiuse oltre il 3 aprile per l'emergenza coronavirus.

Nuova proroga in vista per le scuole, che resteranno chiuse oltre la data inizialmente stabilita. Ad affermarlo è il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina che, in collegamento con La vita in diretta, ha annunciato: “Si andrà oltre la data del 3 aprile. La salute degli studenti e del nostro personale scolastico è prioritaria”.

Scuole chiuse: proroga oltre 3 aprile

Dato l’andamento dell’epidemia da coronavirus in Italia era già prevedibile che il 6 aprile gli istituti scolastici non avrebbero riaperto, ma ora è arrivata la conferma ufficiale. La titolare dell’Istruzione ha infatti sottolineato che “l’obiettivo è garantire che gli studenti ritornino a scuola quando stra certo e stra sicuro che possono tornare“. Già nei giorni precedenti aveva ribadito che le lezioni in presenza ricominceranno solo quando sarà assicurata la loro sicurezza.

La Azzolina è intervenuta anche in merito a chi necessita di essere rimandato.

Ha garantito che si permetterà di recuperare gli apprendimenti e che decisioni nel merito arriveranno quando si saprà con certezza quando e se si tornerà a scuola. “Il percorso di uno studente è lungo, se parliamo dei maturandi è iniziato cinque anni fa. Gli apprendimenti degli studenti i docenti sanno valutarli“, ha aggiunto.





Ha infine fatto una precisazione in merito all’ipotesi, circolata qualche giorno prima, di continuare le lezioni anche in estate con possibili recuperi pomeridiani a settembre. “Se la didattica a distanza funziona come sta funzionando non c’è alcun motivo per andare a luglio o agosto. Le strutture scolastiche non sono idonee tra l’altro“, ha spiegato.