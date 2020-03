Feltri contro Di Maio: “Il premier albanese parla l’italiano meglio di lui”

Vittorio Feltri elogia il premier albanese per il suo livello di italiano e rivolgendosi contro a Luigi Di Maio attacca: "Parla meglio di lui".

Vittorio Feltri confronta l’italiano parlato dal premier albanesi Edi Rama e quello del ministro Luigi Di Maio: su Twitter lancia un duro attacco contro il grillino. Infatti, il premier dell’Albania avrebbe commosso l’Italia inviando un’equipe di medici per fronteggiare l’emergenza coronavirus. “Non dimentichiamo il vostro aiuto, è tempo di ricambiare”, ha detto Rama. Un discorso semplice, chiaro e commovente quello del premier che ha parlato un italiano ammirevole secondo Feltri. “Il virus non ha bisogno di visti e non può essere buttato in mare”, ha aggiunto ancora Edi.

Feltri contro Di Maio

Un’equipe di medici albanesi ha raggiunto la Lombardia, una delle regioni più colpite dall’epidemia di coronavirus in Italia. Il premier Edi Rama, infatti, ha voluto ricambiare un aiuto ricevuto in passato dal nostro Paese. “Non siamo ricchi, ma neanche privi di memoria”, ha detto.

Infatti, vedendo l’atteggiamento di chiusura verso l’Italia ce molti paesi hanno attuato, l’Albania è scesa in campo per offrire nel suo piccolo, un aiuto prezioso.

A tale riguardo Edi ha pronunciato un discorso che non è passato inosservato da Vittorio Feltri, che ha paragonato l’italiano parlato dal premier con quello di Luigi Di Maio. Nel dettaglio, Feltri ritiene che il premier albanese abbia più capacità nel padroneggiare la lingua rispetto all’ex capo politico grillino. Su Twitter arriva un duro attacco a Di Maio: “Complimenti a Edi Rama, premier albanese: parla italiano meglio di Luigi Di Maio“.

Complimenti a Edi Rama, premier albanese: parla italiano meglio di Di Maio. — Vittorio Feltri (@vfeltri) March 30, 2020