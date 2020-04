Durante il colloquio con Conte, Ursula von der Leyen ha annunciato due iniziative che l'Europa metterà in campo contro la crisi causata dal coronavirus.

A poche ore dalla presentazione di Sure, la proposta della Commissione Europea per “permettere alle persone di mantenere la propria occupazione, alle aziende di sopravvivere in mancanza di domanda e di ripartire con più forza quando la crisi causata dal coronavirus sarà finita”, il Premier Conte ha avuto un colloquio con Ursula von der Leyen.

Colloquio tra Conte e Von der Leyen

La loro conversazione si è incentrata principalmente sulle due iniziative che la Commissione si accingerà ad approvare per gestire l’emergenza sanitaria. Si tratta da una parte di uno strumento di 100 miliardi che sostenga le misure nazionali volte a contrastare la disoccupazione e aumentare la cassa integrazione. E dall’altra la possibilità per gli stati membri di usare i fondi strutturali europei non ancora spesi senza i vincoli di cofinanziamento nazionale.

Auspicandosi che le iniziative siano comprese in una strategia più ampia, Conte ha parlato di “un passo significativo in vista di un complessivo intervento che dovrà dare il senso di una forte, coesa e credibile risposta europea a questa sfida epocale“.





Immediata la risposta della presidente della Commissione che ha affermato che l’UE “è qui per aiutare per il futuro dell’Europa“.

Nel frattempo le cancellerie continuano a discutere sulle misure economiche da mettere in campo. Il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, ha anche aperto a soluzioni diverse dai Coronabond osteggiati dalla Merkel che preferirebbe il Mes. Meccanismo che, come specificato anche ad una tv tedesca, Conte ritiene superato e non adatto.