Matteo Salvini si scontra con il Pd e contro Giorgio Gori, il sindaco di Bergamo, accusandolo di pensare agli immigrati anziché agli italiani.

Matteo Salvini pubblica un messaggio su Twitter nel quale si scaglia contro il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e contro il Partito Democratico. In piena emergenza coronavirus, infatti, molti italiani hanno perso il posto di lavoro o sono costretti a rimanere in casa senza un introito per acquistare i beni di prima necessità. Il leghista accusa il sindaco di Bergamo di pensare agli immigrati prima di pensare a misure per il sostegno degli italiani.

Coronavirus, Salvini contro Giorgio Gori

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo ha chiesto aiuto agli immigrati per salvare l’agricoltura colpita dall’emergenza coronavirus: Salvini si scaglia contro di lui. Il primo cittadino della città italiana maggiormente segnata dall’epidemia avrebbe detto: “Nell’agricoltura italiana servono 400 mila lavoratori stranieri regolari, il 36% del totale, la maggior parte dei quali rumeni”.

Ma, ha poi aggiunto, “quest’anno non arriveranno. Chi raccoglierà gli ortaggi e la frutta? Servono almeno 200 mila lavoratori extracomunitari. Serve subito un decreto flussi”. Anche Teresa Bellanova aveva espresso le sue preoccupazioni sui possibili danni che il coronavirus avrebbe portato nel settore agricolo.

Matteo Salvini, però, non è d’accordo e rilancia il suo attacco ai dem: “Il Pd non si smentisce mai”, scrive mostrando la foto di Giorgio Gori. E aggiunge: “Ma con tutti gli italiani in difficoltà perché il Pd pensa solo a extracomunitari?”.

Il PD non si smentisce mai. pic.twitter.com/ztlZGdDFkp — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 1, 2020