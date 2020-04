Secondo il ministro delle Pari Opportunità Bonetti, i bambini non potranno tornare a giocare al parco dal prossimo 14 aprile.

“Non illudiamoci”, mette in guardia il ministro Bonetti: “Il 14 aprile (scadenza della proroga del Dpcm anti-coronavirus) i bambini non torneranno a giocare nei parco giochi o a calcio con i loro compagni”. Il via libera del Viminale alla passeggiata genitori-figli “non è un pasticcio – aggiunge -, è un tema di necessità che dobbiamo affrontare”. Tuttavia, portare i figli all’aria aperta costituisce un rischio da non sottovalutare. “Ogni nostra decisione avrà un’influenza sui dati di contagi tra due settimane”. Per questo, ha detto ancora il ministro delle Pari Opportunità, “almeno fino al 13 aprile dobbiamo mantenere rigorosamente le regole di chiusura. Siccome il 14 aprile non torneremo alla normalità di vita, già oggi dobbiamo chiederci quali sono le regole per riorganizzare la vita, perché il prolungarsi dello stare in casa continuerà”.