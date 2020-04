Conte cerca un'intesa con le opposizioni in vista dell'emanazione di un nuovo decreto per le imprese che dovrebbe arrivare entro domenica.

L’approvazione è prevista entro domenica 5 aprile: è in arrivo un nuovo decreto per le imprese da circa 200 milioni di euro per contrastare l’emergenza coronavirus. Dopo il decreto Cura Italia, quindi, Giuseppe Conte cerca un’intesa con le opposizioni: alla Lega, però, non piace l’idea di far arrivare i contributi tramite il fondo Salva-Stati, così come M5s frena al Mes. Un ulteriore decreto a sostegno delle imprese potrebbe poi arrivare prima di Pasqua: al suo interno ci potrebbero essere aiuti fino a 40 miliardi con misure a sostegno di sanità, aziende, lavoratori, enti locali e famiglie.

Misure sostegno per imprese e famiglie

Il decreto al quale sta lavorando il governo, che va a completare il Cura Italia, prevede una serie di misure a sostegno di imprese e famiglie:

garanzia per 200 miliardi di credito per le aziende medie e grandi fino al 25% del fatturato,

500 miliardi di liquidità a favore delle imprese italiane in crisi,

rifinanziamento della cassa di integrazione,

rinvio delle tasse,

aumento del contributo agli autonomi da 600 a 800 euro.

Potrebbe arrivare anche una sospensione delle tasse per chi ha subito gravi perdite e un fondo per ripartire con le diverse attività, In arrivo, infine, anche 3 miliardi per il reddito di emergenza, come annunciato dalla ministra Catalfo.

Coronavirus, nuovo decreto per imprese

Tra gli impegni che l’esecutivo fa trapelare nel susseguirsi delle riunioni tra maggioranza e opposizione, c’è anche l’emanazione di un nuovo decreto per le imprese.

Sono confermate, da quanto si apprende, la proroga della cassa integrazione, il rinvio delle tasse, il finanziamento dei primi ristori, l’aumento del bonus per gli autonomi e gli aiuti per chi non ha reddito. Il rebus, però, rimane unico: l’Europa contribuirà? E in quale misura? La Lega non promuove l’idea di far arrivare il denaro attraverso il Mes, e anche M5s frena la proposta.

Secondo l’agenzia Ansa, il decreto di nuovi aiuti alle imprese era atteso sul tavolo del Cd, di venerdì 3 aprile, ma non sarebbe ancora pronto. Il Consiglio dei Ministri, quindi, si terrà nel weekend e si auspica un’approvazione del decreto entro domenica 5 aprile.





Roberto Gualtieri ha chiarito che è prevista una garanzia per circa 200 miliardi di credito, al 90%, fino al 25% del fatturato, per le imprese a partire da quelle medie e grandi.

Vige però il divieto di distribuire dividenti e l’obbligo di operazioni legate al territorio italiano. La cifra, inoltre, va ad aggiungersi ai 100 miliardi garantiti dal fondo centrale di garanzia e ai 290 miliardi interessati dalla moratoria.