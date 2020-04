Pierpaolo Sileri fa una previsione sul futuro, gli italiani dovranno convivere con mascherine e Coronavirus ancora a lungo.

Secondo la previsione Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, il Coronavirus ci farà compagnia ancora a lungo. Un ritorno alla vita normale è purtroppo ancora lontano, gli italiani dovranno quindi convivere con la pandemia e il distanziamento sociale almeno fino al vaccino. La profilassi sembra essere prevista per il 2021, ma ci auguriamo che avvenga anche prima.

La previsione di Sileri sul Coronavirus

Il viceministro della Salute stima però che, se dovessero calare i casi di contagio, forse dopo Pasqua gli italiani potranno tornare a vivere un poco di più. Bisognerà investire nell’educazione, abituarsi all’uso delle mascherine, che dovrebbero essere in arrivo in termini di milioni.

Se le regole verranno rispettate da tutti i cittadini, i nuovi focolai di Coronavirus saranno più controllabili, secondo Sileri. “Un progressivo recupero delle nostre attività seguendo linee guida accurate è auspicabile ma è necessario seguire l’evolversi della pandemia, non bisogna fare nessun azzardo”, ha detto.

Sileri: “Bisogna essere rigorosi”

Durante un’intervista rilasciata a Il Messaggero, il viceministro ha dichiarato che non è comprovata la debolezza del virus in estate.

Per questo motivo, la prossima fase sarà da costruire con attenzione al dettaglio: “Ciò che metteremo in atto consentirà un progressivo ritorno alla normalità in sicurezza”, ha commentato.

Un allentamento delle misure restrittive è possibile? Secondo Sileri solo se e quando caleranno contagi, oltre che decessi. In quella situazione soltanto saranno possibili previsioni, al momento il suo consiglio è quello vivere con prudenza: “Dobbiamo essere rigorosi e seguire le regole“, ha detto il viceministro della Salute.