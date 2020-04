La (nuova) gaffe di Di Maio ai tempi del coronavirus: "Sono a 5-6 metri, se vuole misuriamo con i passi".

Il ministro degli Esteri, nonché ex capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, si è reso protagonista di una gaffe “fantozziana” durante un collegamento in diretta tv con Agorà. Mentre il numero uno del palazzo della Farnesina era intento a parlare di distanziamento sociale per contenere il coronavirus all’aeroporto di Fiumicino, la conduttrice del programma di Rai3, Serena Bortone, gli ha fatto notare che dietro di lui i lavoratori e gli agenti della Guardia di Finanza inquadrati non stavano rispettando le distanze da lui stesso promosse.

“Faccia distanziare anche le persone dietro di lei”, ha detto dunque la Bortone al ministro che però, forse non comprendendo a pieno il senso della frase della conduttrice, ha risposto: “Sono a 5-6 metri, se vuole misuriamo con i passi”.

#Bortone: faccia distanziare le persone dietro di lei#DiMaio: sono a 5-6 metri, se vuole misuriamo

🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/wv2Z8qOyTk — Adriana Spappa (@AdrianaSpappa) April 6, 2020

La gaffe Di Maio sul coronavirus

Una gaffe in piena regola (non di certo la prima sul Covid19, basti pensare all’errata pronuncia durante una conferenza stampa di metà febbraio) che non è di certo passata inosservata al mondo dei social network dove molti utenti hanno ripostato il video accompagnandolo con commenti ironici del tipo: “Proprio non ci siamo”.

Oltre alle battute non sono mancate anche, sempre sui social, le forti critiche a Di Maio, da più parti ritenuto inadatto per il ruolo che ricopre. C’è chi scrive “Se volete, potete non crederci, ma Di Maio è il ministro degli Esteri”, pareri ampiamente condiviso dai diversi haters dell’ex capo politico del Movimento 5 Stelle.





C’è chi torna poi sui grandi classici che sempre tornano utili quando si vuole schernire Di Maio, dalla sconfitta della povertà in Italia, al problema dell’Ilva di Taranto – a suo modo di vedere – risolto in 10 minuti, fino al suo passato come addetto alla distribuzione di snack e bevande durante le partite al San Paolo del Napoli.