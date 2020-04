Conte ha chiesto all'Europa di allentare le regole per affrontare al meglio l'emergenza coronavirus, altrimenti l'Italia sarà costretta a fare da sé.

Il Premier Conte ha lanciato un avvertimento all’Europa sulla gestione dell’emergenza coronavirus. Dopo aver chiesto un ammorbidimento delle regole di bilancio, in un intervista alla Bild ha minacciato di fare da sé.

Coronavirus: Conte avverte l’Europa

Mentre l’Unione si prepara ad un altro Eurogruppo dopo il nulla di fatto del precedente, il Presidente del Consiglio ha invocato un non arretramento rispetto a Cina e Stati Uniti che hanno messo a disposizione il 13% de loro Pil. Ha quindi sollecitato le istituzioni europee a “non starcene lì con le mani incrociate“. Come già fatto nel corso di un’intervista ad una televisione tedesca, ha poi rilanciato l’utilizzo degli eurobond da sostituire a quello del Mes. Per lui c’è bisogno di strumenti finanziari nuovi e non “vecchi e superati“, perché solo così sarà possibile fronteggiare al meglio la crisi in atto.

Il Premier ha anche sottolineato che il nostro stato ha i conti in regola e non chiede a nessun altro di pagare il suo debito, “perché il suo debito se lo paga da sola, avendo fondamentali economici solidi e riforme di struttura“.

Nelle stesse ore Francia e Germania hanno fatto un appello ai partner europei affinché si riesca a trovare un accordo ambizioso sulle risposte comuni da dare ai cittadini.

I rispettivi ministri delle finanze hanno infatti chiesto di stare “insieme e vicini in queste ore difficili“. Il dibattito in corso verrà affrontato anche in Italia in un vertice tra lo stesso Conte, Di Maio, Fraccaro e Gualtieri.