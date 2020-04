Il governo sta iniziando a pianificare la fase due: prima si procederà all'apertura di alcune aziende e poi al via libera per i cittadini.

I contagi in Italia sono in diminuzione e questo fa ben sperare, ma vietato lasciarsi andare a illusioni. In vista della scadenza delle misure restrittive per il prossimo 13 aprile, il governo sta valutando la proroga delle restrizioni per altre due settimane o un piccolo allentamento delle misure di contenimento. Il Paese potrebbe ripartire a breve, ma occorre pianificare con cautela il ritorno alla normalità. Il ministro Speranza ha voluto infatti sottolineare come la cosiddetta fase due sia quella di convivenza con il coronavirus e non quella in cui è stato debellato. Perciò, il premier Conte, su consiglio del comitato tecnico scientifico, sta pianificando una riapertura in due step: prima alcune aziende e poi i cittadini.

Coronavirus, governo verso la fase due

“Dobbiamo iniziare a predisporci per qualche misura di allentamento – ha detto infatti Giuseppe Conte -, perché il lockdown non può durare troppo a lungo e la sospensione dell’attività economica va contenuta il più possibile”.

Tuttavia, “per ripartire bisogna definire nuove modalità di organizzazione della vita sociale e lavorativa, così da poter allentare le misure e predisporre la riaccensione dei motori del Paese”.

Nel corso del vertice tra il premier Conte e i tecnici, poco prima della scadenza del Dpcm di contenimento del coronavirus, è emerso un orientamento a una fase due divisa in due momenti. Il primo, dopo Pasquetta, riguarderebbe piccole aperture e deroghe per le attività produttive, mentre il secondo, previsto dopo il 4 maggio, riguarderebbe una rimodulazione delle misure per spostamenti e uscite. Sembra quindi aprirsi uno spiraglio di speranze verso il ritorno alla normalità, che comunque sarà lento e graduale.





Per il quarto giorno consecutivo, ci dicono i numeri, i ricoveri in terapia intensiva sono in calo.

“Finalmente – ha sottolineato il direttore delle malattie infettive dell’Iss Giovanni Rezza commentando i dati – sembra si inizi a vedere una diminuzione di nuovi casi. Dopo una fase di plateau, sembra esserci una discesa, la curva tende a flettere in basso. Ma aspettiamo domani o dopodomani prima di tirare un sospiro di sollievo”.