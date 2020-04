Il premier Giuseppe Conte terrà una conferenza stampa alle ore 20:20: appare probabile l'annuncio di una proroga alle restrizioni anti coronavirus.

Nella serata del 9 aprile il presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà una nuova conferenza stampa in diretta streaming da Palazzo Chigi, al fine di informare la popolazione sulle prossime misure che verranno adottate dal governo in merito all’emergenza coronavirus. Secondo molti osservatori, è probabile che Conte annunci la tanto attesa proroga della quarantena nazionale, il cui termine scadrà ufficialmente il prossimo 13 aprile, prolungando il lockdown fino ai primi di maggio.



Coronavirus, la conferenza stampa di Conte

Come le precedenti conferenze stampa, anche quella del 9 aprile sarà trasmessa dagli account social ufficiali del premier Conte e contemporaneamente mandata in onda dalle principali reti televisive nazionali. Secondo diverse fonti, appare probabile che Conte annunci la proroga delle misure di lockdown almeno fino al prossimo 3 maggio, presentando un D.p.c.m ad hoc che consenta una ripresa graduale delle attività economiche del Paese.

Stando alle parole pronunciate dallo stesso presidente del Consiglio in una recente intervista alla Bbc infatti, la riapertura in Italia dovrà essere graduale per evitare una recrudescenza dei contagi: “Gli esperti hanno confermato che la curva dei contagi sta rallentando in Italia ma non possiamo passare da un lockdown a liberalizzare tutte le attività, deve essere un passaggio graduale”.





Tuttavia, sempre secondo Conte: “Potremmo iniziare ad allentare alcune misure già dalla fine di questo mese”, facendo in modo che già dal 13 aprile possano riprendere a lavorare le attività legate ai settori del manifatturiero, della meccanica, della farmaceutica e della filiera agroalimentare.

I cittadini dovranno però rimanere in casa ancora per un po’ di tempo, al fine di scongiurare un nuovo innalzamento del picco dei contagi.