Toni accesi in Senato da parte di La Russa nei confronti di un senatore del M5S: l'accusa è quella di indossare una mascherina contro il coronavirus.

Bagarre nell’aula di Palazzo Madama durante la discussione sul decreto Cura Italia: Ignazio La Russa ha puntato il dito contro un senatore del M5S accusandolo di essere un untore e di indossare una mascherina che non garantisce alcuna protezione dal coronavirus.

Coronavirus: La Russa contro senatore M5S

Mentre stava dicendo la sua sul provvedimento arrivato in Senato blindato pronto per ricevere la fiducia, il parlamentare di Fratelli d’Italia ha iniziato ad elogiare l’iniziativa prevista dal Corriere della Sera per il 9 aprile. In tale data insieme al quotidiano vi era in omaggio un tricolore plastificato realizzato da Ugo Nespolo con una versione inedita della colomba di Armando Milani sul retro.

Non appena ha fatto questo gesto dagli scranni grillini si sono alzate delle urla che la Presidente Casellati ha provveduto a smorzare richiamando Alberto Airola, Vincenzo Presutto o Vincenzo Santangelo.

A quel punto La Russa si è rivolto a uno di loro, non è chiaro a chi precisamente, redarguendolo per il tipo di dispositivo protettivo usato: “Ma lei lo sa che quella mascherina non va bene? Lei è un untore, lei è un untore“, ha ripetuto più volte.





Immediato il richiamo anche a lui da parte della Casellati che ha invitato tutti i colleghi a rivolgersi personalmente a lei senza fare accuse reciproche. Quanto alle mascherine, nella giornata precedente tutti gli esponenti del partito guidato da Giorgia Meloni ne avevano indossata una con il tricolore realizzata da un’azienda abruzzese che ha riconvertito la sua produzione. “Un regalo della leader a tutto il gruppo parlamentare“, avevano spiegato.