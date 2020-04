Il premier Conte potrebbe firmare il nuovo decreto di contenimento venerdì 10 aprile: è previsto il prolungamento del lockdown per i cittadini.

Non è detto che a partire dal 13 aprile in Italia inizierà la “fase due”: il comitato tecnico scientifico, infatti, frena di fronte alla possibilità di tornare alla normalità. Erano balzate diverse ipotesi: dalla riapertura scaglionata per Regioni fino alla divisione per fasce d’età. Ad oggi, però, sarebbe imprudente riaprire il Paese con un indice di contagio ancora troppo elevato. Il rischio è il ritorno dell’epidemia a livelli che sarebbero ad oggi insostenibili. Venerdì 10 aprile il premier si appresta a firmare il nuovo decreto che potrebbe prorogare il lockdown per i cittadini fino al 18 aprile. Dal 4 maggio, invece, potrebbe iniziare la seconda fase dell’emergenza: quella di convivenza con il virus.

Vrso nuovo decreto: possibile lockdown?

Il 4 maggio è la data spartiacque che potrebbe segnare la ripartenza dell’Italia: tutto dipende, però, dalla decisione del premier Conte.

Il comitato tecnico scientifico ritiene un alto rischio la ripresa troppo precoce, ma una chiusura prolungata danneggerebbe la filiera produttiva del Paese stesso. Come soppesare questi due piatti della stessa bilancia? Venerdì 10 aprile il premier Conte varerà il nuovo decreto che potrebbe prolungare il lockdown per i cittadini fino al 18 aprile.

Già dopo Pasqua, però, alcune aziende potrebbero ricevere una deroga per la ripresa delle loro attività, mentre dal 4 maggio, – scrive il Corriere – passati i due “ponti” festivi, comincerà la vera fase due. Ma solo se l’indice R0 sarà prossimo alle zero. Occorrerà, in ogni caso, seguire alcune regole di convivenza con il virus che permetteranno di limitare la diffusione del contagio.