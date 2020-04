In arrivo la proroga delle restrizioni per il contenimento del coronavirus: la data che circola è quella del 2 maggio.

Stando a quanto apprende l’Ansa, il governo sarebbe pronto alla proroga delle restrizioni anti coronavirus per altri 14 giorni, precisamente fino al 2 maggio 2020. L’annuncio da parte di Conte dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

Coronavirus: proroga delle restrizioni fino al 2 maggio

Per gli italiani si prospettano altre due settimane di divieti e misure di contenimento. Il decreto in vigore ha infatti scadenza in data 13 aprile 2020 ma è ormai inevitabile che le restrizioni non potranno avere fine in quella giornata. I cittadini dovranno rimanere dunque ancora in isolamento fino alla fine del mese. Il Premier Conte sta nel frattempo avendo contatti con i sindacati e con il comitato tecnico-scientifico per eventuali modifiche delle nome attualmente in vigore. Sarebbe infatti trapelata la possibilità di riaprire alcune piccole attività della filiera agroalimentare e sanitaria, ma per il momento rimane soltanto un’indiscrezione.

Se così fosse, le riaperture avverranno soltanto laddove sarà possibile rispettare le norme di distanziamento tra i lavoratori.

Il Presidente del Consiglio dovrebbe divulgare tutte le informazioni nel weekend di Pasqua.





Prima invece di poter tornare ad uscire dal proprio domicilio normalmente, bisognerà attendere ancora qualche tempo. In un’intervista alla BBC il Premier ha spiegato che per riaprire e ricondurre una vita normale è troppo presto e sarebbe irresponsabile farlo proprio ora che i contagi sono in via diminuzione rispetto alle settimane precedenti.