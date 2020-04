Il governatore Nello Musumeci ha firmato una nuova stretta che impone alle persone di uscire solo una volta al giorno.

Nuova stretta in Sicilia per contenere il contagio da coronavirus. Potrà uscire solo un componente del nucleo famigliare al giorno per gli acquisti essenziali ad eccezione però dei farmaci. Lo Stretto sarà “sorvegliato speciale” in occasione delle vacanze di Pasqua.

Coronavirus, nuova stretta in Sicilia

Il governatore Nello Musumeci ha firmato una nuova ordinanza che impone delle nuove strette in Sicilia per contenere il contagio da coronavirus. Le uscite per gli acquisti essenziali ad eccezione di quelle per i farmaci sono limitate a una sola volta al giorno e a un componente del nucleo famigliare. Obbligo di mascherina e utilizzo di guanti monouso o frequente lavaggio delle mani per tutti gli operatori degli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari compresi quelli all’aperto.

Ordinanza più soft per quanto riguarda tutti gli altri cittadini si impone infatti che tutti indossino la mascherina “o un altro adeguato accessorio” nei luoghi che impediscono di mantenere la distanza di sicurezza.

“Un obbligo più esteso – hanno fatto sapere da Palazzo d’Orléans – sarebbe stato impossibile da rispettare, visto che al momento in Sicilia non ci sono sufficienti mascherine”.





Per le vacanze di Pasqua lo Stretto sarà “sorvegliato speciale”. Rimangono chiusi i parchi, le aree gioco, le ville, i boschi, i giardini e ogni altro spazio pubblico, a monitorare il rispetto della disposizione sarà il Corpo Forestale. In questi giorni il presidente del Consiglio Conte sta pensando a qualche allentamento delle norme di chiusura per limitare il contagio.