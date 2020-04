Gasperini della Lega chiede l'apertura delle chiese a Pasqua per i capifamiglia come rappresentanza.

La Lega non rinuncia alla possibilità di tenere aperte le chiese a Pasqua malgrado l’emergenza coronavirus e, sulla scia della proposta avanzata dal suo leader Matteo Salvini, è Lorenzo Gasperini, capogruppo del Carroccio per la provincia di Livorno, a portare avanti un nuova ipotesi: messe sì, ma solo per i capifamiglia. La richiesta arriva dal profilo Facebook del leghista che scrive: “Si aprano le Chiese a Pasqua e si permetta di partecipare ai capifamiglia, in rappresentanza della propria società domestica, con due persone per panca, una panca sì una no. Il resto è cianciare di politici impauriti, di destra o di sinistra, senza virilità, senza speranza“. La Cei ha già bocciato ogni ipotesi di riapertura e, visto anche il quasi certo prolungamento delle misure restrittive da parte del governo, continuerà a non permettere la celebrazione della messa.

Salvini torna sulle chiese aperte a Pasqua

Alla Cei si aggiunge anche il pare di molti scienziati che sottolineano come solo il distanziamento sociale, stia permettendo questo lento ma necessario calo dei contagi.





Salvini sembra però non dar conto a tutto questo e ha Tele Lombardia, che trasmetterà la messa di Pasqua, ha detto: “Vi guarderò, perché si rispettano le regole come tutti gli altri.

Ognuno la sua fede la vive anche nel privato. Non si pensa alla riapertura delle chiese ma di avere la possibilità di entrare singolarmente, come uno entra in tabaccheria. Anche nei supermercati, quando vado a far la spesa non c’è la folla si entra due o tre alla volta, ti provano la febbre, ti metti guanti e mascherine. Io ritengo che per quelli che ci credono e che ci tengono potersi riavvicinare alla fede anche fisicamente possa essere un’opportunità. Poi decideranno i vescovi e i medici”.