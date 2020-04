Tutte le novità contenute nella bozza del Dpcm che estende il lockdown anti-coronavirus fino al 3 maggio.

Secondo quanto previsto dalla bozza del Dpcm, in fase di elaborazione nella giornata del 10 aprile, il lockdown per contenere il coronavirus sarà prorogato fino al 3 maggio. Confermati i divieti per spostamenti e attività produttive, ma ci sarebbero importanti novità per quanto riguarda librerie e i negozi di materiale per bambini e neonati e articoli di cartoleria. Prevista la riapertura anticipata anche per chi lavora nel commercio della carta e del cartone.

Si attende, nel frattempo, la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, annunciata per il primo pomeriggio di venerdì 10 aprile e rimandata di diverse ore.

La bozza del nuovo Dpcm

C’è grande attesa, dunque, per le comunicazioni del presidente del Consiglio e per sapere quando l’Italia potrà finalmente uscire dalla quarantena iniziata ormai più di un mese fa. L’ipotesi più accreditata – confermata anche dalle indiscrezioni relative alla bozza del nuovo Dpcm – è che il lockdown verrà prorogato almeno fino al 3 maggio.

Conte intenderebbe però tenere fede alle parole pronunciate pochi giorni prima durante un’intervista alla Bbc, quando ha parlato di un primo allentamento entro il mese di aprile. “Dobbiamo individuare alcuni settori che possono ricominciare le loro attività. Se gli scienziati danno il loro assenso, potremmo cominciare ad allentare alcune misure già alla fine di questo mese” aveva dichiarato il primo ministro.





Tra i settori per cui il governo ha pensato a una riapertura anticipata figurano proprio quelli dell’editoria e della vendita di prodotti per bambini e neonati. Le riaperture, si assicura, avverranno nel massimo rispetto di tutte le regole di sicurezza raccomandate dalla comunità scientifica e saranno limitate alle sole attività che rientrano nelle categorie considerate essenziali sulla base del codice Ateco.