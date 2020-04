Si attende la conferenza stampa di Conte annunciata per le 14:00 di venerdì 10 aprile: le comunicazioni sono state rinviate di almeno un'ora.

Dopo la conferenza stampa annullata per la serata di giovedì 9 aprile, si attendono le comunicazioni del premier Conte in merito al nuovo Dpcm contenente le misure contro il coronavirus in vigore dopo la Pasqua. Il punto stampa, originariamente previsto per venerdì 10 aprile alle ore 14 ha subito uno slittamento: stando a SkyTg24 sarebbe previsto per le 15:00 mentre per Libero sarebbe stato spostato alle 17:00.

Secondo indiscrezioni, il lockdown per i cittadini dovrebbe proseguire fino al 3 maggio. Alcune imprese, invece, insieme a librerie e cartolerie potrebbero ricevere la deroga e riprendere le attività dal 14 aprile. Sarà possibile seguire l’intervento del Premier in diretta streaming sui suoi canali social e in tv. Come già avvenuto in precedenza, l’evento sarà seguito anche da Tg1 e Skytg24.

Conferenza stampa del premier Conte

Sul suo profilo Twitter, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato una conferenza stampa per venerdì 10 aprile.

“Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del Governo sul Mes non è mai cambiata e mai cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro Paese. A più tardi”.

