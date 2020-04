Coronavirus, anche in Campania obbligo di mascherina per chi esce

In Campania obbligo di mascherina anti coronavirus, De Luca: "Distribuzione gratuita ai soggetti più deboli"

Nella sua ormai celebre diretta social del venerdì, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato che dalla fine di Aprile in tutto il territorio da lui amministrato vigerà l’obbligo di mascherina anti coronavirus. “Faremo una distribuzione gratuita di massa sui soggetti più deboli – ha detto De Luca – vediamo di arrivare a tutte le famiglie almeno 2 mascherine, parliamo di 3 milioni e mezzo di mascherine antivirus poi metteremo in vendita a prezzo dimezzato mascherine in supermercati e tabaccherie, per evitare speculazioni“. Quest’ultimo aspetto è fondamentale per il presidente della regione, visto che data l’emergenza le mascherine FFP2, FFP3 e quelle chirurgiche sono diventate o introvabili o estremamente costose.



coronavirus campania obbligo mascherina

Nel corso del suo intervento, il governatore ha anche fatto un punto della situazione della Campania relativamente al coronavirus.

Il messaggio più importante è sempre lo stesso, quello di rimanere a casa: “É fondamentale altrimenti conteremo migliaia di nuovi contagi dopo Pasqua. Saranno giorni complicati inutile nasconderlo ma dobbiamo evitare atti di irresponsabilità. Andare in giro è vietato, si può uscire soltanto per problemi sanitari o per acquistare cibo ma per nessun altro motivo. In queste ore stiamo lavorando per il pericolo di rientri dal Nord. Dobbiamo impedire un ritorno dell’onda di contagi, i controlli saranno rigorosi”. La preoccupazione di De Luca è giustificata visto che sono molte le aree del suo territorio a destare preoccupazione. Ci sono le note Ariano Irpino e Paolisi, già dichiarate aree rosse e isolate, e poi ci sono alcune zone in cui il contagio si sta diffondendo a molti residenti, vale a dire Giugliano, Melito e Ischia.

“Dobbiamo cercare di spegnere dei focolai simili – ha detto De Luca – ci serve la collaborazione di tutti”.