Mascherine, Leu: “Abbassare l’Iva”

Su Twitter il capogruppo di Leu alla Camera Federico Fornaro è tornato sulla questione delle mascherine, chiedendo che non vengano tassate come beni di lusso fino al 22%, ma visto il loro status di bene primario chiede che l’Iva venga abbassata drasticamente: “Le mascherine chirurgiche sono diventate un oggetto d’uso quotidiano e lo saranno ancora per molto tempo. Non sono un bene di lusso. È giusto quindi portare subito l’Iva sulle mascherine dal 22% al 4% come pane e latte, beni di prima necessità”.

Il capogruppo Leu sembra aver trovato pieno appoggio anche da Pierluigi Bersani che nella giornata di sabato 11 aprile ha condiviso il messaggio espresso da Fornaro sul suo profilo Twitter.

Tipi di mascherine

Qualche girono fa sui social si era acceso un dibattito sull’uso delle mascherine che ha portato medici ed esperti a chiarire la situazione in termini di utilizzo.

Infatti, le mascherine si dividono in 3 tipi, come ha spiegato il dottor Pier Luigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa: “Abbiamo quelle di alta protezione (le cosiddette FFP2 o FFP3) con o senza filtro respiratore, che servono a proteggere gli operatori sanitari coinvolti direttamente nella assistenza a un paziente certamente o probabilmente infetto da SARS-CoV-2: filtrano tutte le particelle, anche quelle più piccole”.

“Poi ci sono le chirurgiche– continua nella descrizione l’epidemiologo- che hanno una protezione per chi la indossa molto limitata, ma servono a impedire la emissione di particelle potenzialmente infettanti verso l’ambiente esterno. Infine-conclude Lopalco– poi esistono le mascherine non certificate per uso sanitario che possono essere confezionate con qualsiasi tipo di tessuto che copra naso e bocca“.