Il Mes ha fatto sorgere tensioni anche tra il premier Conte e le forze di maggioranza: Pd e M5s sono contrari al meccanismo europeo.

La questione del Mes ha alimentato lo scontro tra il premier Conte e le opposizioni: durante la conferenza stampa del 10 aprile, infatti, il premier ha attaccato Matteo Salvini e Giorgia Meloni. I due leader del centrodestra, secondo Conte, avrebbero diffuso notizie false rispetto al Meccanismo Europeo di Stabilità, che il premier (ha ribadito) ritiene “inadeguato” per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Ma sul Mes nascono nuove tensioni anche tra Conte e il Pd: in particolare con Dario Franceschini che, come riporta La Repubblica, avrebbe chiesto un chiarimento al premier, dopo gli attacchi del M5s al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

Mes, Conte: tensioni con il Pd

Oltre a dividere le opposizioni, rigorosamente contrarie al Mes, la spaccatura si è vista anche nella maggioranza. Il premier Conte, in seguito alla conferenza stampa che ha visto la proroga delle restrizioni e del lockdown fino al 3 maggio, ha dovuto fronteggiare tensioni sul Mes anche nel Pd.

Dario Franceschini ha chiesto un chiarimento del premier rispetto agli attacchi che M5s ha lanciato contro Gualtieri dopo la riunione con l’Eurogruppo. Dem e M5s starebbero, con le loro tensioni e opposizioni al Mes, ostacolando il lavoro del governo in Europa.

Dal capo delegazione Vito Crimi, fino al sottosegretario Riccardo Fraccaro, M5s fa sentire il suo “No al Mes”. Nicola Zingaretti ribatte, invece, che se l’Ue farà qualche passo, sarà grazie al governo, Mentre Iv, di Matteo Renzi, ha chiesto di attivare il Mes senza condizioni per le spese sanitarie.





A complicare ulteriormente le questione c’è anche la proposta del Pd di un contributo di solidarietà per i redditi oltre gli 80mila euro. Di fronte agli scontri tra M5s e Iv, Conte frena: “Non è stato discusso ai tavoli di maggioranza e non è all’orizzonte”.