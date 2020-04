Un sondaggio svela l'opinione degli italiani in merito all'attacco di Conte contro Salvini e Meloni: la maggioranza l'ha ritenuto fuori luogo.

Stando ad un sondaggio di Antonio Noto realizzato per il Quotidiano Nazionale, la maggioranza degli italiani non avrebbe gradito l’attacco che Giuseppe Conte ha fatto contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni durante la conferenza stampa del 10 aprile 2020.

Conte contro Salvini e Meloni

In quell’occasione il Premier ha accusato i leader dell’opposizione di aver diffuso delle menzogne sul Mes che potrebbero compromettere le negoziazioni dell’Italia con l’Unione Europea. Citando espressamente nomi e cognomi senza possibilità di contraddittorio, Conte ha così aperto una discussione anche all’interno della Commissione Vigilanza Rai, il cui presidente ha assicurato che Salvini e Meloni potranno avere spazio di replica.

Un attacco frontale che il 54% degli italiani non ha gradito, definendolo inopportuno e fuori luogo in un momento di emergenza come quello che il paese si sta trovando a vivere.

La medesima rilevazione ha poi fatto emergere che il 63% degli intervistati è d’accordo con la proroga delle misure restrittive fino al 3 maggio. Il 68% ha poi gradito la sinergia e la collaborazione venutasi a creare tra l’esecutivo e il comitato tecnico scientifico per decidere sul da farsi. La medesima percentuale di persone era poi convinta già tre giorni prima dell’ufficializzazione che il termine del 13 aprile avrebbe subito uno slittamento.

Nonostante gli italiani non abbiano approvato l’attacco frontale del Presidente del Consiglio, quest’ultimo ha aumentato il proprio consenso. Se a febbraio, prima che scoppiasse l’emergenza coronavirus, la fiducia nutrita nei suoi confronti era pari al 38%, ora è salita di sette punti arrivando a 45%.