Coronavirus, Saviano critica il modello lombardo: la replica di Salvini

Matteo Salvini attacca frontalmente Roberto Saviano, reo di aver criticato il sistema sanitario lombardo in merito all'emergenza coronavirus.

È scontro aperto tra Matteo Salvini e Roberto Saviano, con lo scrittore napoletano finito nel mirino del leader leghista per un’intervista al quotidiano francese Le Monde in cui criticava il sistema sanitario lombardo alla luce dell’emergenza coronavirus. L’ex ministro dell’Interno non ci è andato giù leggero con l’autore di Gomorra, facendo però credere che Saviano abbia addossato le responsabilità dell’attuale emergenza sanitaria su Salvini stesso, cosa che in realtà è ben diversa.



Coronavirus, Salvini attacca Saviano



Intervistato su TeleLombardia proprio in merito alle parole di Roberto Saviano sulla gestione della pandemia in Lombardia, Matteo Salvini ha dichiarato: “Leggevo che Saviano ha fatto un’intervista per un giornale straniero in cui racconta che la colpa di quello che accade in Lombardia è mia sostanzialmente, ma risparmiati ‘ste ca**ate”.

Il segretario della Lega ha in seguito aggiunto: “Aspetta, lascia che i medici lavorino e che si liberino i posti in terapia intensiva e poi tra un mese dici le tue cose“, chiosando poi sui social con un ancora più esplicito: “Per Saviano le vittime del coronavirus sono colpa di Salvini. Senza vergogna“.





Le parole dello scrittore

Nel suo intervento sul quotidiano francese Le Monde, Saviano non aveva però accusato Salvini in persona dell’attuale emergenza, bensì la gestione tenuta dalle amministrazioni che si sono susseguite al comando della regione: “La regione più forte, di maggior successo e più ricca che si è dimostrata la meno preparata ad affrontare la pandemia, con scelte a cui i suoi leader dovranno rispondere prima o poi.

Questa regione è il territorio di Silvio Berlusconi e la roccaforte di Roberto Formigoni, recentemente condannato a cinque anni e dieci mesi di carcere per gravi atti di corruzione riguardanti, precisamente, i legami tra potere regionale e settore sanitario privato“.