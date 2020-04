Matteo Salvini non ha gradito le dichiarazioni di Silvio Berlusconi in merito al Mes, ritenendole fotocopia di quelle di Prodi.

Non solo nella maggioranza di governo: il Mes sta creando spaccature anche nell’opposizione, soprattutto dopo le dichiarazioni di Silvio Berlusconi che ha espresso una posizione opposta a quella degli alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Il leader leghista sarebbe anche arrivato a temere un suo sostegno all’esecutivo.

Mes: Salvini contro Berlusconi

Secondo un retroscena riportato da diversi quotidiani, il numero uno del Carroccio avrebbe affermato che con Forza Italia è ancora possibile fare alleanze a livello amministrativo e regionale. Sul piano nazionale invece potrebbe essere più complicato perché, tenendo conto di questa ennesima divergenza, “oggi si sarebbe già aperta una crisi“.

L’accusa poi è giunta anche direttamente in una diretta Facebook dove ha fatto un paragone tra Berlusconi e Prodi, proprio colui che il Cavaliere ha sempre combattuto. “Ho visto che c’è grande alleanza pro Mes. Prodi, Berlusconi, qualche giornalone.

Le dichiarazioni sono fotocopia“, ha affermato.





Le parole a cui fa riferimento Salvini sono quelle in cui il capo degli azzurri sostiene che il Mes non vada demonizzato. E che, dato che non ci sarebbero condizionalità o garanzie per la spesa sanitaria, sarebbe un peccato non utilizzare quei fondi che sarebbero utili per la gestione dell’emergenza coronavirus. Ma la Lega, insieme a Fratelli d’Italia, teme che l’Europa possa dettare regole troppo rigide per la restituzione del prestito.

E, ha fatto notare in conclusione il leader leghista, proprio negli stessi giorni lo spread ha ricominciato a salire. E il dubbio che si tratti di una riproposizione di quanto accadde nel 2011 “inevitabilmente mi è salito“.