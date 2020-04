Il governatore del Veneto Luca Zaia è tornato a parlare dell'ipotesi di una sua possibile candidatura a premier.

Zaia: “Io premier? Non abbandono il Veneto”

Luca Zaia, governatore della Regione Veneto è molto attivo in questi giorni sul fronte coronavirus. La sua verve politica e voglia di riprendere al più presto le attività al Nord ha suscitato grande stima da parte di Matteo Salvini che già lo vede possibile candidato premier.

“Io candidarmi premier? Sono abituato a prendermi un incarico e portarlo alla fine. Siamo davanti ad una emergenza tragica e abbandonare la nave ora proprio non posso farlo, sono anche soggetto attuatore. Nel rispetto delle idee di tutti, e ringrazio per le attestazioni di stima… ma questa è una sfida grossa e questo Veneto non lo si può lasciare senza aver risolto il problema“.

Doppio endorsement

Come già accenato, Matteo Salvini ha parlato del governatore del Veneto come di una risorsa in futuro per il Paese.

“Dopo i delfini di Silvio, ora il gioco è bruciare i delfini di Matteo. Bene ha fatto Zaia a sfilarsi – commenta invece Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Fi alla Camera – Detto questo, è il governatore che esce meglio dal coronavirus ed è stato un grande ministro dell’Agricoltura nel nostro governo”.

Già due endorsement non indifferenti che a questo punto potrebbero far tentennare Luca Zaia in chiave futura per una probabile candidatura a premier, seguendo le orme dell’alleato Matteo Salvini.