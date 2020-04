Conte e i rappresentanti della maggioranza terranno una riunione per discutere anche di come affrontare la fase 2 dell'emergenza coronavirus.

Alle 16 di sabato 18 aprile 2020 è prevista una riunione tra il Premier Conte e i capi delegazione della maggioranza per discutere, a quanto si apprende, delle nuove mosse da mettere in campo per far fronte all’emergenza coronavirus.

Coronavirus: riunione della maggioranza

Il summit si terrà non in presenza bensì in videoconferenza. Secondo quanto riferiscono alcune fonti di Palazzo Chigi al centro del vertice dovrebbe esserci anche un focus sulla cosiddetta fase 2 che il governo sta progettando per quando finirà il lockdown stabilito dal DPCM del 10 aprile 2020. Il termine delle misure di restrizione è infatti stato fissato al 3 maggio e bisogna dunque pensare alla progressiva ripartenza di alcune attività.

In particolare sarà anche necessario decidere se fare delle misure valide su tutto il territorio nazionale o diversificate in base all’andamento dei contagi.

Se così fosse per le regioni più colpite, vale a dire Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte la ripartenza sarebbe più in salita di altri territori che hanno iniziato a registrare pochissimi nuovi casi giornalieri (come Molise e Basilicata).

Sempre nel medesimo pomeriggio si riunirà anche la task force presieduta dall’imprenditore Vittorio Colao, anch’essa a lavoro per l’operatività della fase 2. Si tratta del team che coadiuverà il governo a condurre l’Italia fuori dall’emergenza. Alle 18.30 è inoltre prevista la cabina di regia tra il governo e i rappresentanti di Regioni e Comuni. L’obiettivo è fare il punto sulle misure anti contagio messe in atto.