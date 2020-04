Giuseppe Conte: “Io non mollo, no a governi tecnici”

Il premier Giuseppe Conte, in piena emergenza Coronavirus, annuncia: "Il nostro è un governo politico che ci mette la faccia".

Giuseppe Conte non molla ed è convinto che riuscirà a portare l’Italia fuori dal pantano coronavirus. Lo ha ribadito anche domenica 19 aprile in una lunga intervista concessa a ‘Il Giornale’: “Io sono sempre per un governo politico che ci mette la faccia”, dichiara il primo ministro italiano evidenziando come i governi di unità nazionale, ovvero quelli tecnici, sono “Molto improbabili”. Inoltre, sempre secondo il pensiero di Giuseppe Conte, l’attuale esecutivo sta operando con coraggio: “Se non fosse così sarei il primo a sollecitare una nuova soluzione. Quanto ai governi di unità nazionale, sono formule astratte molto improbabili da perseguire in concreto basti considerare le divisioni che si sono manifestate evidenti anche nella fase più acuta dell’emergenza. In realtà questo governo sta operando con coraggio e determinazione”, ha ribadito Giuseppe Conte.

Che, inoltre, non si sente uomo solo al comando: “Nei momenti più critici ho sempre valutato l’importanza degli interessi generali”. “Il Governo ha aperto ad un confronto con le opposizioni e intervengo solo quando vedo che alcuni esponenti delle opposizioni lanciano accuse false minacciando la nostra credibilità in Europa in una fase così drammatica”.

Giuseppe Conte: “Mes e Fase 2”

A proposito di Europa, il premier italiano fa il punto della situazione sul nodo a Bruxelles: “Il negoziato con l’Europa sarà difficile ma sono fiducioso perché il Governo e la maggioranza sono compatti, sul Mes è dibattito astratto e per quello che l’ho giudicato inadeguato, può però venire fuori una cosa diversa da quello che è ora, valuteremo i dettagli al momento opportuno, con una discussione che avverrà in Parlamento davanti a tutti”.

Sulla Fase 2, invece, il governo italiano sta lavorando: “Su alcune proposte di allentamento delle misure in modo da poter convivere con il virus nei prossimi mesi in condizioni di massima sicurezza tenendo sotto controllo la curva epidemiologica le condizioni di stress del sistema sanitario ospedaliero locale”.





“Tutte le notizie che filtrano, le ipotesi che si fanno in questi giorni sono prive di fondamento”, ribadisce Conte. “I prossimi giorni saremo in condizione di offrire a tutti gli italiani un piano chiaro e quindi informazioni certe”. E sulle misure economiche, il premier ribadisce: “In appena un mese abbiamo liberato circa 750 miliardi di euro a vantaggio delle imprese del tessuto economico messo in campo 50 miliardi di denaro fresco per il sistema sanitario la macchina della emergenza e lavoratori“. “Questa settimana – spiega Conte – sono iniziati ad arrivare i bonus sul conto corrente di tanti cittadini nei prossimi giorni rafforzeremo il sostegno a famiglie e lavoratori e imprese con un’altra poderosa sterzata economica”.

Sul #MES sta lievitando un dibattito che rischia di dividere l’intera Italia secondo opposte tifoserie e rigide contrapposizioni. La mia posizione è stata molto chiara sin dall’inizio: https://t.co/IRPQWVhZMC pic.twitter.com/6Uh8ZxiryZ — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) April 15, 2020

Conte: “No a governi tecnici”

Inoltre, Conte evidenzia come: “Le forze di maggioranza, lavorando insieme, hanno messo in campo queste varie altre misure ascoltando anche l’opposizione.

All’estero sono molti che ci fanno i complimenti. Se questo governo non fosse forte e determinato sarei il primo a sollecitare una nuova soluzione per non compromettere la realizzazione del bene comune tanto più in questa difficilissima sfida”. E a proposito della presenza di Mario Draghi in un esecutivo futuro, Conte risponde: “È persona di grande autorevolezza e di elevata professionalità, non è persona che si lascia tirare per la giacchetta. La politica intesa con la P maiuscola, non può essere affidata a governi tecnici sul presupposto che le forze politiche non siano disponibili ad assumersi la responsabilità delle scelte anche molto difficili che il paese è chiamato a compiere”.