Ignazio La Russa ha proposto che il “25 Aprile diventi il giorno del ricordo delle vittime di tutte le guerre e del Coronavirus”.

Le parole di Ignazio La Russa

In occasione delle dichiarazioni di voto sul decreto fiscale al Senato, Ignazio La Russa ha voluto fare una proposta in merito alla possibilità di rendere il 25 aprile come giorno del ricordo delle vittime di tutte le guerre e anche del coronavirus. A tal proposito ha dichiarato: “Da giorno della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, a giorno in memoria dei caduti di tutte le guerre, compreso il ricordo di tutte le vittime del Coronavirus”.

Una proposta, quella del senatore Ignazio La Russa, “rivolta a tutti, senza distinzioni politiche e culturali”.

Per poi aggiungere: “il 25 Aprile diventi, anziché divisivo, giornata di concordia nazionale nella quale ricordare i caduti di tutte le guerre, senza esclusione alcuna. E in questa data si accomuni anche il ricordo di tutte le vittime del Covid-19 che speriamo cessino proprio in aprile”.





Ignazio La Russa ha poi voluto sottolineare come rendere il 25 aprile giorno del ricordo di tutte le vittime delle guerre e anche del Covid-19 “sarebbe il modo migliore per ripartire in una Italia finalmente capace, dopo 75 anni da quel lontano 1945, di privilegiare ciò che ci unisce e che ci rende tutti orgogliosi di essere italiani. Nel ricordo dei caduti, chi vorrà, sabato prossimo potrà listare a lutto un tricolore e cantare la canzone del Piave che da sempre le Forze armate dedicano ai caduti di ogni guerra”.