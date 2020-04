Coronavirus, attesa per informativa al Senato di Conte su Ue e Fase 2

Alle 15 Giuseppe Conte parlerà al Senato informando in merito alle trattative con l'Eurogruppo e all'inizio dell Fase 2 dell'emergenza coronavirus.

È prevista per le ore 15 del 21 aprile l’informativa che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà al Senato della Repubblica, al fine di annunciare gli ultimi sviluppi in merito alle trattative con i membri dell’Eurogruppo e alla strategia di implementazione della cosiddetta Fase 2 dell’emergenza coronavirus. All’intervento di Palazzo Madama ne seguirà uno analogo alle 17:30 alla Camera dei Deputati, ma per entrambe le occasioni al dibattito non seguirà alcun voto in Aula.